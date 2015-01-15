ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Сборная Приморского края – серебряный призер Молодежных спортивных игр стран бассейна Японского моря

Молодежная команда «Спартак-Приморье» в составе сборной Приморского края завоевала серебряные медали соревнований по баскетболу XXIV Молодежных спортивных игр стран бассейна Японского моря, прошедших с 7 по 10 августа в Тояме (Япония).





Всего в международном турнире принимали участие 4 команды: из Японии (префектура Тояма), Китая (провинция Ляонин), Южной Кореи (провинция Канвондо) и России (Приморский край).





Наша команда одержала 2 победы в 3 матчах и завершила соревнования на втором месте. Победителем Игр стали хозяева турнира, японцы.





Результаты игр:

«Спартак-Приморье» - Япония 81:97

Китай - «Спартак-Приморье» 40:117

«Спартак-Приморье» - Южная Корея 64:62





Состав сборной Приморского края: Захар Балыш, Кирилл Денисов, Роман Бутынец, Георгий Пилипчук, Кирилл Чувилин, Иван Моргунов, Денис Мышалов, Никита Богданов, Сергей Грашкин, Захар Терно, Андрей Лукашов, Алексей Медведев. Тренер – Александр Петухов.





Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 03:04 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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