Сборная Приморского края – серебряный призер Молодежных спортивных игр стран бассейна Японского моря
Молодежная команда «Спартак-Приморье» в составе сборной Приморского края завоевала серебряные медали соревнований по баскетболу XXIV Молодежных спортивных игр стран бассейна Японского моря, прошедших с 7 по 10 августа в Тояме (Япония).
Всего в международном турнире принимали участие 4 команды: из Японии (префектура Тояма), Китая (провинция Ляонин), Южной Кореи (провинция Канвондо) и России (Приморский край).
Наша команда одержала 2 победы в 3 матчах и завершила соревнования на втором месте. Победителем Игр стали хозяева турнира, японцы.
Результаты игр:
«Спартак-Приморье» - Япония 81:97
Китай - «Спартак-Приморье» 40:117
«Спартак-Приморье» - Южная Корея 64:62
Состав сборной Приморского края: Захар Балыш, Кирилл Денисов, Роман Бутынец, Георгий Пилипчук, Кирилл Чувилин, Иван Моргунов, Денис Мышалов, Никита Богданов, Сергей Грашкин, Захар Терно, Андрей Лукашов, Алексей Медведев. Тренер – Александр Петухов.
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