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изготовленный с выходом параметров за допуск - автоновости

изготовленный с выходом параметров за допуск - автоновостиизготовленный с выходом параметров за допуск

Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение концерна Volkswagen направило в Росстандарт уведомление о добровольно отзыве автомобилей Skoda. Под сервисную кампанию подпали Skoda Octavia,. Yeti и Rapid.

Так у 1927 автомобилей Skoda Octavia, которые были проданы с 2004 по 2013 годы, обнаружена вероятность термомеханической перегрузки основных компонентов блока управления электронного контроля устойчивости. Из-за этого можент возникнуть нарушение соединения с массой в блоке управления. В таком случае безотказная работа блока управления больше не обеспечивается, в критических дорожных ситуациях может не выполняться необходимое для стабилизации автомобиля регулирование динамики движения. На всех автомобилях будет обновлено программное обеспечение блока управления электронного контроля устойчивости.

Кроме того, отзыву подлежат 1536 автомобилей Skoda Yeti и Rapid, реализованных в этом году. На автомобилях установлен изготовленный с выходом параметров за допуск передний преднатяжитель ремня безопасности. Из-за неисправности соединения компоненты пиротехнической системы при срабатывании в момент аварии могут отделиться и попасть в салон автомобиля. Это создаёт риск травмирования пассажиров. На всех автомобилях будет проведена замена соответствующих компонентов ремней безопасности.

Все работы будут бесплатными для автовладельцев.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:05      |      Категория:  Автоновости
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