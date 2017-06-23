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Льюис Хэмилтон: Было бы здорово помочь Williams вернуться на вершину

Трёхкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон назвал две команды, за которые хотел бы выступать, если бы вдруг ему пришлось покинуть Mercedes, цвета которой он защищает с 2013 года.

«При переходе в Mercedes я представить не мог, что всё сложится так удачно. Дело не только в результатах, а в обстановке в команде. О большем и мечтать невозможно. Я уверен, что нет ни одной другой конюшни, где можно чувствовать себя настолько комфортно, – заявил Хэмилтон в интервью Racer. – Конечно, есть команды, которыми я восхищаюсь.

Было бы здорово оказаться в Williams и помочь им вернуться на вершину. Но я не волшебник и не знаю, сколько времени для этого потребовалось бы. Интересно было бы попробовать силы в Ferrari, но сейчас я выступаю за Mercedes и всем доволен.

Ни одна другая команда не заботится о своих гонщиках так, как Mercedes. Было бы сложно уйти отсюда, и, вероятно, это произойдёт только тогда, когда я завершу карьеру».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 00:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
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