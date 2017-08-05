Tesla хочет тестировать грузовики без водителей на общественных дорогах - автоновости

В США каждый на каждый тест автомобилей с системами автономного вождения выдается отдельное разрешение, при этом, власти требуют, чтобы в машине присутствовали водитель и инженер, которые обязаны перехватить управление у автоматики, в случае возникновения непредвиденной ситуации. Но глава Tesla Илон Маск решил и тут обойти всех конкурентов.

Компания Tesla, которую возглавляет Маск, обратилась к властям Невады и Калифорнии с просьбой разрешить тесты электрических беспилотных тягачей на дорогах общего пользования без присутствия людей в кабинах машин.

В Tesla хотят провести тесты двух грузовиков вдоль границ штата Невада, а также по дорогам внутри Невады и Калифорнии. В настоящее время компания начала переговоры с властями штатов и федеральным департаментом транспорта. В Неваде подтвердили факт переговоров, но отметили, что никаких разрешений Tesla пока не выдавали.

Электротягач Tesla должны представить в сентябре этого года. Автомобиль будет бескапотным, а такие машины американские дальнобойщики не очень уважают. Зато у него будет продуманная аэродинамика, которая должна повысить запас хода на одной зарядке.

Сам Илон Маск обещает, что новое творение его компании «разорвет в клочья» традиционные тягачи с дизельными двигателями за счет фантастического крутящего момента. А еще, что управление таким грузовиком будет сродни вождению спорткара.

Ранее Илон Маск заявлял, что электрический седельный тягач Tesla сделает грузоперевозки дешевле и безопаснее. Так что стоит ожидать, что грузовик будет оснащен системой автономного вождения.

Все технические подробности о проекте хранятся в условиях строжайшей тайны. Вероятнее всего, тягач будет оснащен сразу несколькими электромоторами, а для их питания будут использоваться аккумуляторы нового поколения, которые Tesla будет производить совместно с Panasonic на строящейся Гигафабрике.

