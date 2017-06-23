Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Тренер Никиты Мазепина: Роберт Кубица может соревноваться с травмированной рукой

Бывший физиотерапевт действующего чемпиона мира Нико Росберга, а ныне тренер участника молодежной программы Force India Никиты Мазепина Даниэль Шлёссер рассказал, что Роберт Кубица способен вернуться в Ф1.

На тестах в Венгрии на Renault RS17 поляк сумел проехать 142 круга при температуре воздуха выше 30 градусов по Цельсию.

Инженер Renault: У Кубицы нет проблем за рулём современной машины Ф1

«Мышцы его правой руки все еще работают вполне нормально. Ей не хватает только объема и силы, – сказал Шлёссер в комментарии Sport Bild. – К примеру, Нико Росберг всегда чувствовал боль в запястьях, из-за чего ему приходилось усиленно тренировать предплечья.

Другие пилоты могут держать рулевое колесо свободной хваткой по причине выработанного стиля пилотирования, как это делал Ник Хайдфельд. То же самое применимо и к Кубице.

Если говорить о технике хвата руля, то в случае с Робертом гонщик может оказывать основную нагрузку на левую руку, что позволит снизить нагрузку на правую. Эта техника может быть очень эффективной».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 20:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Валентино Росси опробует новое шасси Yamaha в Ассене
23-06-2017, 07:40, Спорт
По ходу гоночного уик-энда в Ассене Валентино Росси продолжит использовать новое шасси Yamaha, которое он впервые опробовал на тестах в Барселоне. После этапа в столице Каталонии Росси вместе с...
Подробнее
Глава администрации УГО поблагодарил судей и кураторов команд турнира по футболу среди дворовых команд
18-08-2015, 10:50, Спорт
14 августа в администрации Уссурийска состоялась торжественная церемония чествования судей и руководителей команд самого массового в истории округа турнира по футболу среди дворовых команд. Глава...
Подробнее
Гран При Германии: Пресс-конференция в четверг
18-07-2014, 14:16, Спорт
Принимают участие пилоты: Нико Хюлькенберг (Force India), Кевин Магнуссен (McLaren), Кими Райкконен (Ferrari), Нико Росберг (Mercedes), Адриан Сутиль (Sauber), Себастьян Феттель (Red Bull)...
Подробнее
2-01-2016, 01:52, Спорт
В заключительном матче года "Адмирал" разгромил на выезде тольяттинскую "Ладу". «Лада» (Тольятти) – «Адмирал» (Владивосток) –1:5 (0:0, 1:2, 0:3). 29 декабря. Тольятти. «Лада-Арена». 4 500 зрителей....
Подробнее
Главные политические события сезона-2014 в Формуле 1
23-12-2014, 21:04, Спорт
В минувшем сезоне жаркие события в Формуле 1 кипели не только и не столько на трассах, сколько за их пределами. Дитер Ренкен анализирует насыщенный и непростой с политической точки зрения год Больших...
Подробнее
«Домашние» соревнования находкинские яхтсмены посвятили Дню военно-морского флота
30-07-2015, 11:59, Спорт
Регата на Кубок города Находка состоялась в заливе Восток. В парусных состязаниях приняло участие порядка 100 спортсменов городского округа на 17 яхтах. Зачет проводился в четырех классах. ...
Подробнее
Отец Магнуссена пока не даёт комментарии
29-01-2016, 20:09, Спорт
Ян Магнуссен и менеджер его сына пока отказываются комментировать слухи о том, что бывший гонщик McLaren Кевин Магнуссен возвращается в Ф1. Большинство специализированных изданий заявили накануне,...
Подробнее
Ульрих Фриц: Мы по-прежнему расстроены потерей очков в Зандворте
16-08-2016, 23:02, Спорт
Команда Mercedes DTM до сих пор тяжело переживает потерю большого количества очков из-за проколов шин на машинах Роберта Уикенса и Кристиана Фиториса в конце второй гонки в Зандворте. В результате...
Подробнее
Сборная России разгромила сборную мира на
5-09-2015, 08:50, Спорт
Сборная России со счетом 7:1 разгромила сборную мира на "Битве Чемпионов 8", которая прошла в Приморье. Вклад в победу российской сборной внесли два спортсмена из Приморья. Так, чемпион мира по кудо...
Подробнее
Дженсон Баттон: Я не боялся уйти из Формулы 1
9-10-2015, 03:47, Спорт
Британский гонщик Дженсон Баттон заявил, что недопонимание и слишком позднее начало переговоров с McLaren привели к задержке в принятии решения о продолжении его карьеры в Формуле 1. После...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU