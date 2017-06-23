Тренер Никиты Мазепина: Роберт Кубица может соревноваться с травмированной рукой
Бывший физиотерапевт действующего чемпиона мира Нико Росберга, а ныне тренер участника молодежной программы Force India Никиты Мазепина Даниэль Шлёссер рассказал, что Роберт Кубица способен вернуться в Ф1.На тестах в Венгрии на Renault RS17 поляк сумел проехать 142 круга при температуре воздуха выше 30 градусов по Цельсию.Инженер Renault: У Кубицы нет проблем за рулём современной машины Ф1«Мышцы его правой руки все еще работают вполне нормально. Ей не хватает только объема и силы, – сказал Шлёссер в комментарии Sport Bild. – К примеру, Нико Росберг всегда чувствовал боль в запястьях, из-за чего ему приходилось усиленно тренировать предплечья.Другие пилоты могут держать рулевое колесо свободной хваткой по причине выработанного стиля пилотирования, как это делал Ник Хайдфельд. То же самое применимо и к Кубице.Если говорить о технике хвата руля, то в случае с Робертом гонщик может оказывать основную нагрузку на левую руку, что позволит снизить нагрузку на правую. Эта техника может быть очень эффективной».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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