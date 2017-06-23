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Гонщик с Камчатки примет участие в суперфинале РДС-Восток

Гонщик с Камчатки примет участие в суперфинале РДС-Восток
Суперфинал РДС-Восток пройдет во Владивостоке в первые выходные осени - 2 и 3 сентября. В соревнованиях примут участие спортсмены из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Петропавловска-Камчатского. Примечательно, что уроженец Камчатки Алексей Козлов свой боевой автомобиль переправлял во Владивосток по морю.

Алексей Козлов – не первопроходец в РДС-Восток. До прошлого сезона в соревнованиях принимал участие Андрей Лаевский, который выступал за Петропавловск-Камчатский, но при этом проживал во Владивостоке. Что касается Алексея Козлова, спортсмен живёт и тренируется на Камчатке, а автомобиль свой отправил во Владивосток исключительно для соревнований.



«Мой боевой автомобиль – Тойота Креста 1987 года в 71-м кузове. Я дрифтом занимаюсь с 2009 года, с того же момента у меня эта машина. Я ее уже раз пять переделывал, в ноябре прошлого года под ноль разобрал и собирал уже для РДС. В мае этого года уже выехал на тренировки. В этом году мои партнеры очень сильно помогли мне в доставке. Здорово, когда компании заинтересованы в продвижении себя и региона таким образом. Не согласен с тем, что на Камчатке сложно заниматься дрифтом из-за отдаленности. С постройкой автомобиля нет проблем. Тяжко в другом – в отсутствии мест, где можно тренироваться. Это единственный минус Камчатки в плане развития дрифта, а спортсменов очень много способных».



На данный момент Алексей со своей «Крестой» находится во Владивостоке и совсем скоро приступит к тренировкам.



«Меня очень сильно в этом году партнёры удивили скоростью доставки. В прошлом году отправлял машину другой компанией, она шла 11 дней. В этот раз автомобиль доставили всего за 4 дня, и это учитывая, что погодные условия были непростые. Завтра я забираю автомобиль, немного его подготовлю, в воскресенье немножечко раскатаюсь на Змеинке и начну уже плотно тренироваться на «Примринге»».



Отметим, за один уикенд пройдут сразу два этапа РДС-Восток, по результатам которых станет известно имя чемпиона сезона 2017 года. Билеты на суперфинал РДС-Восток можно приобрести в концертных кассах Дальпартер и на сайте https://www.vl.ru/afisha/vladivostok/event/74614. Для детей до 7 лет в сопровождении родителей без предоставления места вход на трибуны бесплатный. Подробности на rdsvostok.ru и по телефону 8(423)266-42-66.



Пресс-служба РДС-Восток

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 19:04      |      Категория:  Все новости » Спорт
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