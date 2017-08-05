Acura обновила свой флагманский седан - автоновости
Acura обновила свой флагманский седан
Автор фото: фирма-производитель
Компания Acura представила свой обновленный флагманский седан RLX. Кроме изменений во внешности, седан получил новые опции и изменился технически.
Внешность RLX приведена в соответствие с нынешним фирменным стилем Acura. У седана иная радиаторная решетка, бамперы, фары и светодиодные фонари. Кроме того, седан получил новые патрубки выпускной системы и диффузор под задним бампером.
Силовые агрегаты остались без изменений. Это 3,5-литровый V6 мощностью 310 л.с., который отныне агрегатируется с 10-ступенчатым «автоматом». Кроме того, седан получит гибридную силовую установку с тремя электромоторами. Ее суммарная мощность составляет 377 л.с.
В базовом оснащении седана появилась система автоматического поддержания дистанции в пробках, адаптивный круиз-контроль, система кругового видеообзора и передние сиденья с вентиляцией.
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