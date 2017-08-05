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Acura обновила свой флагманский седан - автоновости

Acura обновила свой флагманский седан - автоновостиAcura обновила свой флагманский седан

Автор фото: фирма-производитель

Компания Acura представила свой обновленный флагманский седан RLX. Кроме изменений во внешности, седан получил новые опции и изменился технически.

Внешность RLX приведена в соответствие с нынешним фирменным стилем Acura. У седана иная радиаторная решетка, бамперы, фары и светодиодные фонари. Кроме того, седан получил новые патрубки выпускной системы и диффузор под задним бампером.

Силовые агрегаты остались без изменений. Это 3,5-литровый V6 мощностью 310 л.с., который отныне агрегатируется с 10-ступенчатым «автоматом». Кроме того, седан получит гибридную силовую установку с тремя электромоторами. Ее суммарная мощность составляет 377 л.с.

В базовом оснащении седана появилась система автоматического поддержания дистанции в пробках, адаптивный круиз-контроль, система кругового видеообзора и передние сиденья с вентиляцией.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Вчера, 16:58      |      Категория:  Автоновости
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