Эстебан Окон: Я работаю намного больше Серхио Переса
Пилот Force India Эстебан Окон считает, что в сезоне-2017 ему приходится работать гораздо больше и упорнее, чем его напарнику по команде Серхио Пересу.Эстебан проводит свой первую полную кампанию в Ф1, в то время, как мексиканец защищает цвета команды из Сильверстоуна уже четвертый сезон кряду.«Я не хочу называть цифры, но скажу, что работаю намного больше, чем мой напарник, – признал Окон в интервью официальному сайту Ф1. – Я должен трудиться изо всех сил, потому что у меня гораздо меньше опыта, чем у Серхио.Мне приходится нарабатывать те детали, в работе с которыми он уже знаком. Перед каждой гонкой и после нее я часто отправляюсь на базу, где сажусь за симулятор».Напомним, что Перес идет седьмым в общем зачете сезона-2017, а Окон располагается на восьмом месте, проигрывая Серхио 11 очков.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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