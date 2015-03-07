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Изменения в тренерском штабе «Спартака-Приморье»

Изменения в тренерском штабе «Спартака-Приморье»
Главному тренеру БК «Спартак-Приморье» Милошу Павичевичу в предстоящем сезоне будет помогать 35-летний специалист, серб Никола Станич. Также в тренерский штаб приморского клуба вернулись тренер по физподготовке Максим Учайкин и врач Андрей Быков. Валерий Заручевский продолжит работу в клубе на позиции массажиста, а врач Олег Горланов переведен на работу в молодежную команду.



Никола Станич в своей карьере тренировал юношеские команды белградской «Црвены Звезды», работал главным тренером молодежных и основной команд белградского клуба «Беовук 72».



Максим Учайкин является воспитанником приморского клуба, играл за «Спартак» в юношеской и основной командах, после завершения карьеры игрока в 2012 году перешел на тренерскую работу, является тренером по ОФП молодежной сборной России U20. Андрей Быков работал врачом «Спартака-Приморье» на протяжении 13 лет. Последние два сезона Учайкин и Быков входили в штаб баскетбольной команды ПСК «Сахалин».



Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:58      |      Категория:  Все новости » Спорт
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