ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Изменения в тренерском штабе «Спартака-Приморье»

Главному тренеру БК «Спартак-Приморье» Милошу Павичевичу в предстоящем сезоне будет помогать 35-летний специалист, серб Никола Станич. Также в тренерский штаб приморского клуба вернулись тренер по физподготовке Максим Учайкин и врач Андрей Быков. Валерий Заручевский продолжит работу в клубе на позиции массажиста, а врач Олег Горланов переведен на работу в молодежную команду.





Никола Станич в своей карьере тренировал юношеские команды белградской «Црвены Звезды», работал главным тренером молодежных и основной команд белградского клуба «Беовук 72».





Максим Учайкин является воспитанником приморского клуба, играл за «Спартак» в юношеской и основной командах, после завершения карьеры игрока в 2012 году перешел на тренерскую работу, является тренером по ОФП молодежной сборной России U20. Андрей Быков работал врачом «Спартака-Приморье» на протяжении 13 лет. Последние два сезона Учайкин и Быков входили в штаб баскетбольной команды ПСК «Сахалин».





Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 14:58 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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