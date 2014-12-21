В Голландии сделали автомобиль из свеклы и льна - автоновости
В Голландии сделали автомобиль из свеклы и льна
Автор фото: TU/Ecomotive
Студенты из голландского технического университета в Эйндховене представили прототип электромобиля Lina. Его особенностью является тот факт, что он практически полностью создан из биоразлагаемых материалов.
Кузов машины и все элементы интерьера сделаны из композитных панелей в основе которых находится лен, обладающий сверхпрочными способностями и придающий жесткость конструкции. Между панелями проложены соты из биопластика на основе свеклы.
Естественно, в движение электромобиль приводится с помощью электромоторов и аккумуляторов. Они, а также подвеска, колеса и шины — единственное, что в Lina сделано из привычных материалов.
Создатели электромобиля уверяют, что с четырьмя пассажирами на борту Lina способна разогнаться до 80 км/ч. Единственный минус проекта, который ставит крест на перспективах серийного производства — электромобиль никогда не пройдет краш-тесты. В отличие от привычных автомобилей, где гнущийся металл поглощает силу удара, панели из льна и сахарной свеклы сразу разрушаются.
Впрочем, не исключено, что какие-то наработки студентов все же найдут применение в серийных автомобилях.
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