Фредерик Вассёр: Мне незачем трансформировать команду Sauber
Новый руководитель Sauber Фредерик Вассёр заявил, что ему незачем преобразовывать швейцарскую команду, так как её структура уже выстроена.«Честно говоря, мне не нужно трансформировать команду, – сказал Вассёр. – Ситуацию необходимо оценивать в перспективе, потому что в прошлом году Sauber оказалась в трудном положении с финансовой точки зрения.Реструктуризация прошла хорошо, а теперь нам необходимо прибавлять. У команды теперь четкая структура функционирования с очень хорошими инженерами и техническими специалистами.Будущее Sauber? Всё зависит от Ferrari...Наша цель – пробиться в средний эшелон. Я не знаю, сколько времени уйдет на это, но мы обязаны добиться поставленной задачи».Напомним, что по итогам первой половины сезона-2017 Sauber занимает последнее место в Кубке конструкторов, имея в активе пять очков.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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