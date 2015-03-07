Официально: Джек Миллер заменит Скотта Реддинга в Octo Pramac Ducati в 2018-м
Накануне начала гоночного уик-энда в австрийском Шпильберге команда Octo Pramac Ducati подтвердила, что со следующего сезона ее цвета будет защищать Джек Миллер, который заменит в составе Скотта Реддинга.Австралиец Миллер будет выступать за Octo Pramac Ducati вместе с Данило Петруччи. Сообщается, что Джек оформил контракт непосредственно с производителем Ducati.Судьба Реддинга на следующий сезон остается нерешенной. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Скотта в MotoGP является возвращение в коллектив Marc VDS, в составе которого британец выступал в 2015-м.Кроме того, Реддинга сватают в частную команду Barni Racing чемпионата World Superbike.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Первое место в командном зачете на первенстве России по морскому многоборью, которое проходило в Ульяновске, заняла мужская команда из Владивостока. Как сообщается на сайте Полномочного представителя...
Боб Фернли считает, что в FIA должны были повременить с принятием решения об обязательной системе защиты головы гонщика, поскольку не все варианты еще досконально изучены. Сегодня стало известно, что...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!