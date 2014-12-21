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Mitsubishi представила свою новую модель - автоновости

Mitsubishi представила свою новую модель - автоновостиMitsubishi представила свою новую модель

Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Индонезии дебютировал Mitsubishi Xpander: модель, которая по словам представителей компании объединяет в себе все преимущества кроссовера и вместимость минивэна.

Передняя часть машина выполнена в фирменной стилистике Dynamic Shield, в целом же дизайн Xpander создавался явно с оглядкой на азиатский рынок. Машина получилась широкой и высокой, особенно с учетом ее большого дорожного просвета (202 мм).

Длина компактэвна всего 4475 мм, но в Mitsubishi говорят, что в салоне будет просторно семерым пассажирам за счет большой колесной базы и внутренней организации пространства. В интерьере в глаза бросается большой экран информационно-развлекательной системы и приборная панель, позаимствованная у Pajero Sport.

Минивэн будет оснащаться полуторалитровым бензиновым двигателем (105 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. За доплату будет доступен 4-диапазонный «автомат».

Новинка создавалась специально для рынка Индонезии, но должна появиться и в других странах региона. В России Xpander, скорее всего, никогда не появится.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:48      |      Категория:  Автоновости
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