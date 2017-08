На территории Diamante Cabo San Lucas будет построен отель Hard Rock Los Cabos

Мы ищем дешевые авиабилеты. Вы выбираете, где их бронировать.

Компания RCD Hotels рада объявить, что на высокоразвитой и просторной курортной территории Diamante Cabo San Lucas будет построен отель Hard Rock Los Cabos. Diamante Cabo San Lucas — это первоклассная курортная территория, на которой имеется отмеченное наградами поле для гольфа The Dunes, построенное с участием Дэвиса Лава (Davis Love III), а также El Cardonal — первое чемпионское поле, созданное компанией Tiger Woods Design. В отеле Hard Rock Los Cabos гостей ждет незабываемый отдых: здесь можно будет насладиться завораживающими видами на Тихий океан, отправиться в конную прогулку по золотистым пляжам, а также ощутить преимущества обслуживания высшего класса.



«Строительство отеля Hard Rock Los Cabos на территории Diamante — это большое событие для нас», — отметил Энрике Мартин дель Кампо, вице-президент по развитию RCD Hotels. «Заведение будет соответствовать высокой планке отелей „все включено“ All Inclusive Collection, в которых с удовольствием живут рок-звезды, и будет насквозь пропитано неповторимой атмосферой роскоши бренда Diamante. Отель Hard Rock Los Cabos обеспечит незабываемый отдых состоятельным и авантюрным путешественникам, которые ценят высокий уровень обслуживания».



Президент и исполнительный директор Diamante Кен Джоуди прокомментировал: «Мы чрезвычайно рады партнерству с All Inclusive Collection, которое позволит построить первый отель Hard Rock в Кабо-Сан-Лукас. На нашей территории расположены курортные объекты мирового класса, и Hard Rock Los Cabos идеально впишется в линейку продуктов недвижимости и частных клубов Diamante. Бренд Hard Rock синонимичен с энергичностью и эксклюзивностью, что также является большим плюсом для нас».



Отель типа «все включено» будет построен в современной интерпретации классического испанского архитектурного стиля, который подчеркнет изящество ресторанов и множества бассейнов. Знаменитая атмосфера Hard Rock отлично дополнит динамичную и оживленную культуру курортной территории, уже давно облюбованной многими знаменитостями.



В Hard Rock Los Cabos гостей ждут незабываемые музыкальные концерты и всевозможные удобства, в том числе спа-центр Rock Spa® с его новым предложением Rhythm & Motion и фитнес-центр Body Rock®. Кроме того, в отеле будут роскошные помещения для проведения встреч, коллекция легендарных музыкальных инструментов, всемирно известный магазин фирменной атрибутики Rock Shop® и новая комплексная музыкальная услуга The Sound of Your Stay. Больше информации доступно по адресу rcdhotels.com.



RCD Hotels



Компания RCD Hotels владеет отелями класса люкс в Мексике и Карибском бассейне, среди которых отель-казино Hard Rock Punta Cana в Доминикане (первый в мире отель Hard Rock типа «все включено»), а также семь мексиканских отелей — Hard Rock Cancun, Hard Rock Vallarta, Hard Rock Riviera Maya, Hard Rock Los Cabos (открытие в 2018 г.), Hard Rock Riviera Cancun (открытие в 2018 г.), Nobu Los Cabos (открытие в 2018 г.) и отель UNICO Riviera Maya, первый отель обновленного формата «все включено» компании (открытие в начале 2017 г.).



Hard Rock International



Hard Rock International (HRI) — это одна из самых узнаваемых компаний в мире, которая имеет 204 площадки в 64 странах, среди которых 157 кафе, 22 отеля и 11 казино. Компания Hard Rock собрала самую большую коллекцию памятных музыкальных инструментов (чего стоит одна гитара Эрика Клэптона), которая выставлена напоказ в ее заведениях по всему миру. Компания также славится своей коллекционной одеждой и музыкальной атрибутикой, площадками для выступлений Hard Rock Live и отмеченным наградами сайтом. HRI является держателем торговой марки всех брендов Hard Rock. Компания владеет и сдает кафе в ряде культовых городов, таких как Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сидней и Дубай. HRI также владеет, лицензирует и/или руководит отелями и казино по всему миру. Два самых успешных отеля и казино компании, которыми владеет материнская компания HRI «The Seminole Tribe of Florida», располагаются в двух городах Флориды — Тампе и Голливуде. Другие отели и казино HRI находятся на Бали, Ивисе, в Чикаго, Канкуне, Лас-Вегасе, Сан-Диего и Макао. Новые кафе Hard Rock скоро будут открыты в Рио-де-Жанейро, Лагосе и Гран-Канарии (Испания). Наконец, новые отели Hard Rock строятся в Дейтона-Бич, Дубае, Лос-Кабос, Абу-Даби, Тенерифе, а также в китайских городах Шэньчжэнь и Хайкоу. Больше информации о Hard Rock International можно найти на www.hardrock.com.



Diamante Cabo San Lucas



Diamante Cabo San Lucas — это частная и высокоразвитая курортная территория, предназначенная для комплексной застройки, которая расположена на тихоокеанском берегу мексиканского города Кабо-Сан-Лукас. В Мексике название Diamante синонимично с роскошью: здесь гостям предлагается несколько вариантов недвижимости и частных клубов, которые расположились на омываемом Тихим океаном берегу длиной 1 500 акров.



На территории у гостей есть доступ к открытому бассейну Crystal Lagoon площадью 10 акров, роскошным ресторанам и барам, центру для спорта и фитнеса, бассейнам, а также к современному спа-центру. Diamante также может похвастаться двумя чемпионскими полями для гольфа мирового класса. Первое поле — The Dunes — было создано с участием Дэвиса Лава (Davis Love III) и получило широкое признание с момента открытия в октябре 2009 г.: в 2010 г. журнал GOLF Magazine назвал его «Лучшим новым международным полем» и присвоил полю 52 место в Топ-100 полей в мире 2013, а издание Golf Digest в 2012 г. признало его полем для гольфа № 1 в Мексике. El Cardonal, второе поле, было открыто в декабре 2014 г. Оно стало первым проектом компании Tiger Woods Design и было оснащено современным клубным домом и тренировочной площадкой от Nike. Кроме того, от каждой лунки здесь открывается прекрасный вид на океан.



Больше информации доступно по адресу diamantecabosanlucas.com.[xfields][/xfields]







