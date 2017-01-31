Skoda отказалась от сотрудничества с Tata - автоновости

Компания Skoda объявила о прекращении переговоров с индийской Tata о возможном сотрудничестве. Ранее компании планировали объединить свои усилия по созданию бюджетной модели для индийского рынка.

В последние месяцы Skoda оценивала потенциал возможного сотрудничества. «В итоге стороны пришли к выводу, что в настоящее время ни техническая, ни экономическая синергия Skoda и Tata невозможны. Создание стратегического альянса невозможно», — говорится в заявлении Skoda.

О возможном сотрудничестве Skoda и Tata стало известно в мае этого года. Тогда, стороны предварительно договорились о том, что чешская компания возьмет на себя разработку бюджетного автомобиля для индийского рынка, а Tata возьмет на себя продвижение как новой модели, так и моделей Skoda на местном рынке.

Подробностей о том, почему возможное сотрудничество так и не состоялось нет. В настоящее время Tata испытывает трудности на местном рынке и вынуждена отказаться от ряда проектов. Акционеры компании говорят о том, что в Tata намерены сосредоточиться на развитии в сегменте легкой коммерческой техники.