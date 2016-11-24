ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ 10 августа во Владивостоке стартуют зрелищные гонки по аквабайку

С 10 по 12 августа в акватории Амурского залива в рамках Чемпионата России будут проходить гонки на аквабайках в дисциплине ралли-рейд. В общей сложности намечено провести шесть заездов для трех технических зачетов. Маршруты заездов будут пролегать на удалении от зон отдыха и пляжей.





Вход на территорию водной станции ЦСКА (ул. Набережная, 7) для зрителей свободный.



10 августа 2017 г. Заезды для Ski Division.

Кубок России.





10:00 - 10:30 Собрание участников

10:30 – 11:00 Тренировка участников

12:00 – 13:00 1 заезд

Место проведения: Старт от водной станции ЦСКА — о.Папенберг — Финиш водная станция ЦСКА





15:00 – 16:00 2 заезд

Место проведения: Старт от водной станции ЦСКА — о.Папенберг — Финиш водная станция ЦСКА





11 августа 2017 г. Заезды для зачёта GP1 Runabout

Чемпионат России.





10:00 - 10:30 Собрание участников





10:30 – 11:00 Тренировка участников





12:00 – 13:00 1 заезд.

Место проведения: Старт от водной станции ЦСКА — о. Скребцова - о.Папенберг — водная станция ЦСКА





16:00 – 17:00 2 заезд. Кольцевая гонка.

Место проведения: водная станция ЦСКА





12 августа 2017 г. Заезды для зачёта GP2 Runabout

Чемпионат России.





10:00 - 10:30 Собрание участников





10:30 – 11:00 Тренировка участников





12:00 – 13:00 1 заезд.

Место проведения: Старт от водной станции ЦСКА — о. Скребцова - о.Папенберг — Финиш водная станция ЦСКА





16:00 – 17:00 2 заезд. Кольцевая гонка.

Место проведения: водная станция ЦСКА.





21:00 Церемония награждения и закрытия соревнований.





Федерация водно-моторного спорта Приморского края





Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Вчера, 22:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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