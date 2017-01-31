Volkswagen прекращает производство Scirocco - автоновости

Компания Volkswagen в конце августа этого года прекратит производство трехдверного хэтчбека Scirocco. Причем, никакой замены ему немцы не планируют: в мире наблюдается снижение интереса к трехдверным хэтчбека, накануне, например, стало известно, что версии с тремя дверями лишится Audi A3.

Volkswagen Scirocco собирают на заводе компании в Португалии. Вместо него здесь будут производить компактный кроссовер T-Roc, который официально представят в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Второе поколение Volkswagen Scirocco производится с 2008 года. Машина построена на одной платформе PQ35 с шестым Volkswagen Golf, но отличается от него приземистым кузовом и спортивными «купеобразными» формами.

Volkswagen Scirocco не последняя модель компании, которая уходит в небытие: следом Volkswagen прекратит производство Beetle.