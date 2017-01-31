Volkswagen прекращает производство Scirocco - автоновости
Volkswagen прекращает производство Scirocco
Автор фото: фирма-производитель
Компания Volkswagen в конце августа этого года прекратит производство трехдверного хэтчбека Scirocco. Причем, никакой замены ему немцы не планируют: в мире наблюдается снижение интереса к трехдверным хэтчбека, накануне, например, стало известно, что версии с тремя дверями лишится Audi A3.
Volkswagen Scirocco собирают на заводе компании в Португалии. Вместо него здесь будут производить компактный кроссовер T-Roc, который официально представят в сентябре на автосалоне во Франкфурте.
Второе поколение Volkswagen Scirocco производится с 2008 года. Машина построена на одной платформе PQ35 с шестым Volkswagen Golf, но отличается от него приземистым кузовом и спортивными «купеобразными» формами.
Volkswagen Scirocco не последняя модель компании, которая уходит в небытие: следом Volkswagen прекратит производство Beetle.
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!