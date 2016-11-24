Пять причин посетить фестиваль скорости «Зажигание-2017» в Сочи
В последний уик-энд лета в Сочи состоится двухдневный фестиваль скорости и экстремальных автомобилей – «Зажигание-2017». Захватывающие трюки, показательные выступления чемпионов России и победителей международных гонок, а также ретро-ралли и шоу стантрайдеров – и это далеко не вся программа! Перечислим пять главных причин посетить фестиваль «Зажигание-2017» на Сочи Автодроме. Шоу Марата Канкадзе Одним из главных участников фестиваля «Зажигание-2017» станет знаменитый каскадёр и стантрайдер Марат Канкадзе, победитель Олимпийских Экстремальных игр-2007, призёр чемпионата России по стантрайдингу, обладатель кубка «Самый безбашенный трюк» на стритбайк-фристайл контесте «Moscow Stunt Jam-2010». На Сочи Автодроме Канкадзе покажет всё, что можно выжать из двухколёсной и четырёхколёсной техники. Прыжок в горящую трубу на скорости 80 км/ч Обладатель первого приза Международного фестиваля каскадёров Александр Ковлёв в рамках фестиваля «Зажигание-2017» покажет новейший трюк, в ходе которого ему предстоит прыгнуть в горящий тоннель (длина которого шесть метров!) с крыши автомобиля, мчащегося со скоростью 80 км/ч. Не пропусти – такого ещё никто не делал! Сальто горящих каскадёров На протяжении всего дня 26 августа гостей Сочи Автодрома ждут удивительные трюки от самых известных каскадёров страны. В этот раз экстремалы продемонстрируют сальто горящих каскадёров – непрерывную череду трюков на полосе длиной в несколько десятков метров. Парный дрифт гоночных грузовиков www.silkwayrally.com Среди команд-участниц фестиваля «Зажигание-2017» будет легендарный «КАМАЗ-Мастер», многократный победитель ралли «Дакар» и «Шёлковый путь». Опытнейшие Айрат Мардеев и Эдуард Николаев продемонстрируют, на что способны инженеры российской команды, а кульминацией программы станет парный дрифт 10-тонных грузовиков. Все звёзды в одном месте Виталий Петров, Андрей Песегов, Фёдор Воробьёв, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев – благодаря поддержке банка «ВТБ» в этот уик-энд на «Сочи Автодроме» соберутся все самые яркие представители всех видов автоспорта, которых вместе встретишь нечасто. Фестиваль «Зажигание-2017» – это большой праздник единомышленников и энтузиастов технических видов спорта, и побывать здесь будет интересно как поклонникам «кольца», так и фанатам раллийных гонок.Фестиваль «Зажигание-2017» стартует в Олимпийском парке 25 августа одновременно с началом ретро-ралли и продолжится в субботу, 26 августа, ярким шоу участников Российской Серии Кольцевых Гонок – самого престижного национального первенства страны, показательными заездами MitJet и шоу каскадёров «Автородео». Кульминацией второго дня станут показательные выступления команд «КАМАЗ-Мастер» и Red Bull, а также шоу дрифтеров из числа участников Российской Дрифт Серии.Зрителей также ждет удивительный спектакль и фаер-шоу со зрелищными автомобильными трюками. У самых удачливых гостей фестиваля будет шанс выиграть поездку на гоночном грузовике «КАМАЗ-мастер» и попробовать себя в роли третьего члена экипажа бок о бок с покорителями «Дакара» и «Шёлкового пути». В розыгрыше могут участвовать все обладатели билетов.Приобрести билеты на фестиваль скорости «Зажигание-2017» можно на сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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