Паскаль Верляйн: Теперь Mercedes будет вести молодёжь через GP3 и Ф2, а не через DTM
Паскаль Верляйн считает, что уход Mercedes из немецкого кузовного первенства DTM в конце 2018 года приведёт к тому, что руководство автоспортивного подразделения пересмотрит работу программы поддержки молодых пилотов и их попадания в Формулу 1.«Находясь в программе Mercedes, ты имеешь шансы на переход в Ф1, – цитирует Верляйна Motorsport Week. – Конечно, попадание через DTM выглядит необычно. Формула 4, Формула 3, GP3, Формула 2 – более традиционный путь. Но лично в моем случае для перехода в GP2 не хватило бюджета в размере 1,5 млн, поэтому после Ф3 возникла дилемма, куда идти дальше. Единственным вариантом в итоге оказалась серия DTM, где не было необходимости тратить безумные деньги, и я был очень рад такой возможности. Я знал, что если буду хорошо выступать и побеждать, то всё равно получу шанс в Ф1. К счастью, я стал чемпионом и теперь выступаю в Формуле 1, хотя, конечно, без поддержки Mercedes это было бы невозможно.После ухода из DTM они, скорее всего, будут стараться вести своих юниоров через Ф3, GP3 и Ф2, а не в обход».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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