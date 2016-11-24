Себастьен Буэми: Теперь я буду осторожнее при общении с соперниками перед телекамерой
Чемпион Формулы E-2015/2016 Себастьен Буэми пообещал в дальнейшем быть более осторожнее при общении с соперниками перед телекамерой после ситуации, возникшей по окончании первой гонки в Монреале.В закрытом парке после финиша недовольный швейцарец в жёсткой манере предъявил претензии сразу трём пилотам, Антониу Феликсу да Коште, Робину Фрейнсу и Даниэлю Абту, за что позже принёс извинения в Twitter.«Кто ударил меня во втором повороте?!» Гром и молнии Себастьена Буэми после финиша первой гонки в Монреале«Всегда раздражает, когда подобные ситуации попадают в телевизионный эфир, – цитирует Буэми AUTOSPORT. – Мне хотелось поговорить с Фрейнсом и Абтом. Я знал, что был быстр и просто надо было пройти второй поворот без инцидентов. В итоге Фрейнс повредил мне машину, что серьёзно осложнило дальнейший ход гонки. Мне ещё повезло, что Абт не сломал заднее крыло при ударе.Я просто задал им вопросы и после этого поговорил ещё раз, так что сейчас всё нормально. Впредь я буду более осторожен, когда потребуется что-нибудь обсудить».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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