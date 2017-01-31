Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Дизайн следующего поколения SsangYong Rexton разработает Piinfarina - автоновости

Дизайн следующего поколения SsangYong Rexton разработает Piinfarina - автоновостиДизайн следующего поколения SsangYong Rexton разработает Piinfarina

Автор фото: фирма-производитель

Дизайн никогда не был сильной стороной автомобилей SsangYong. Однако все может измениться, со следующим поколением внедорожника Rexton. Его дизайн будет разрабатывать итальянское ателье Pininfarina, которая постарается создать новый фирменный стилистический язык для всех моделей SsangYong.

Сотрудничество двух компаний неслучайно: SsangYong и Piinfarina принадлежат индийской Mahindra Group. Так что сотрудничество между компаниями должно быть тесным.

В самом SsangYong говорят, что разработкой нового поколения Rexton занимаются с прошлого года. Внедорожник имеет внутризаводской индекс D200 и должен появиться на свет в 2021 году. Не исключено, что он будет полностью электрическим: руководство компании говорит о том, что первой электрифицированной моделью SsangYong станет большой внедорожник с запасом хода не менее 300 километров.

Нынешнее поколение SsangYong Rexton было представлено в марте этого года. Автомобиль получил интегрированную в кузов раму, в конструкции широко применен алюминий. За счет этого удалось снизить массу примерно на 50 килограммов.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Вчера, 08:59      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Космополит - автоновости
31-01-2017, 17:01, Автоновости
Компания Isuzu является лидером по продажам импортной грузовой техники в России. А теперь японцы привезли на наш рынок еще и пикап D-Max. Судя по всему, у этого автомобиля неплохие перспективы ....
Подробнее
Универсал повышенной проходимости Lada Largus Cross – теперь с другим интерьером - автоновости
24-07-2015, 09:01, Автоновости
«АвтоВАЗ» выпустил модификацию внедорожного универсала Lada Largus Cross с новым оформлением интерьера....
Подробнее
Tesla Motors теряет деньги - автоновости
13-08-2015, 09:09, Автоновости
Американская компания Tesla Motos теряет деньги от продажи седанов....
Подробнее
Volkswagen намерен поглотить Scania
1-03-2014, 21:40, Автоновости
Автомобильный концерн Volkswagen заявил о намерении выкупить все акции Scania, еще не принадлежащие немецкой компании....
Подробнее
Opel Cascada получит перелицованную копию от марки Buick - автоновости
3-12-2014, 19:06, Автоновости
Американский концерн General Motors готовится пополнить модельный ряд своего бренда Buick новым автомобилем....
Подробнее
BMW не будет вмешиваться в
5-02-2014, 02:40, Автоновости
BMW отказывается конкурировать с Mercedes-Benz и Audi в сегменте компактных четырехдверных седанов....
Подробнее
Авторынок США в сентябре вырос на 16% - автоновости
3-10-2015, 05:00, Автоновости
Американский рынок легковых автомобилей закончил сентябрь ростом....
Подробнее
Geely и Volvo создадут совместный суббренд - автоновости
15-04-2016, 08:47, Автоновости
Шведско-китайская марка под названием «L» начнет свой путь в Поднебесной....
Подробнее
Nissan поделился информацией о новом поколении Murano - автоновости
16-04-2014, 03:11, Автоновости
Перед приближающейся премьерой кроссовера Nissan Murano третьего поколения, представители японской марки опубликовали подробную информацию о будущей новинке....
Подробнее
Sollers продал свою долю в СП с Isuzu Motors Limited - автоновости
26-12-2015, 12:52, Автоновости
ПАО «Соллерс» вышел из СП «Соллерс-Исузу» продав свою долю....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU