Дизайн следующего поколения SsangYong Rexton разработает Piinfarina - автоновости

Дизайн никогда не был сильной стороной автомобилей SsangYong. Однако все может измениться, со следующим поколением внедорожника Rexton. Его дизайн будет разрабатывать итальянское ателье Pininfarina, которая постарается создать новый фирменный стилистический язык для всех моделей SsangYong.

Сотрудничество двух компаний неслучайно: SsangYong и Piinfarina принадлежат индийской Mahindra Group. Так что сотрудничество между компаниями должно быть тесным.

В самом SsangYong говорят, что разработкой нового поколения Rexton занимаются с прошлого года. Внедорожник имеет внутризаводской индекс D200 и должен появиться на свет в 2021 году. Не исключено, что он будет полностью электрическим: руководство компании говорит о том, что первой электрифицированной моделью SsangYong станет большой внедорожник с запасом хода не менее 300 километров.

Нынешнее поколение SsangYong Rexton было представлено в марте этого года. Автомобиль получил интегрированную в кузов раму, в конструкции широко применен алюминий. За счет этого удалось снизить массу примерно на 50 килограммов.