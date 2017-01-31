Renault Megane RS впервые сфотографировали без камуфляжа - автоновости

В сети появились фотографии нового Renault Megane RS без камуфляжа. Автомобиль отличает очень агрессивный аэродинамический обвес с расширенными колесными арками, воздуховодами в передних крыльях, задним диффузором и одной выхлопной трубой, размещенной по центру кузова.

Хэтчбек полноуправляемое шасси, которое получило название 4CONTROL. Задние колеса смогут с помощью электромагнитного актуатора отклоняться в разную сторону, улучшая точность управления и позволяя пройти повороты на большей скорости. Также, новый Renault Megane R.S. получит два варианта подвески. Первый получил название Sport и ориентирован на тех, кто планирует использовать машину каждый день, второй называется Cup и «заточен» под трековые соревнования.

О мощности мотора ничего не известно, но он точно будет мощнее того, что устанавливается на Honda Civic Type-R. То есть с 2-литрового турбомотора в Renault Sport планируют «снять» 315-320 л.с. В базовой версии Renault Megane R.S. будет оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач, а за доплату будет предложен новый 6-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

В отличие от конкурентов, таких как, например, Ford Focus RS, Renault Megane R.S. останется переднеприводным. Так что основными конкурентами будущей новинки станут Volkswagen Golf GTI, Honda Civic Type R и Hyundai i30 N.