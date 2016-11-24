ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Себастьян Феттель: Хэмилтон всегда быстр, но это не значит, что его нельзя победить Лидер чемпионата Себастьян Феттель поделился воспоминаниями о том, когда впервые услышал о будущем сопернике по Формуле 1 Льюисе Хэмилтоне, и признал талант британского гонщика. «Помню в 1999-м, когда Хэмилтон стал третьим в чемпионате Европы по картингу, в моей команде сказали: «Этот парень далеко пойдёт», – цитирует Феттеля ESPN F1. – Впервые на одной трассе мы встретились в Формуле 3 – я дебютировал, а Льюис проводил второй сезон. У меня было не так много шансов, но несколько раз мы поднялись вместе на подиум. Он был силён в любых условиях, и это не было связано с лучшей машиной и тем фактом, что у него за спиной был целый сезон. Конечно, везение может играть свою роль, но не на протяжении всего года. Хэмилтон – очень быстрый и одаренный гонщик. Не думаю, что у него когда-нибудь были проблемы с адаптацией к различным условиям. Он всегда быстр, но это не значит, что его нельзя победить».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 04:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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