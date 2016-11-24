Себастьян Феттель: Хэмилтон всегда быстр, но это не значит, что его нельзя победить
Лидер чемпионата Себастьян Феттель поделился воспоминаниями о том, когда впервые услышал о будущем сопернике по Формуле 1 Льюисе Хэмилтоне, и признал талант британского гонщика.«Помню в 1999-м, когда Хэмилтон стал третьим в чемпионате Европы по картингу, в моей команде сказали: «Этот парень далеко пойдёт», – цитирует Феттеля ESPN F1. – Впервые на одной трассе мы встретились в Формуле 3 – я дебютировал, а Льюис проводил второй сезон. У меня было не так много шансов, но несколько раз мы поднялись вместе на подиум. Он был силён в любых условиях, и это не было связано с лучшей машиной и тем фактом, что у него за спиной был целый сезон. Конечно, везение может играть свою роль, но не на протяжении всего года.Хэмилтон – очень быстрый и одаренный гонщик. Не думаю, что у него когда-нибудь были проблемы с адаптацией к различным условиям. Он всегда быстр, но это не значит, что его нельзя победить».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В селе Черниговка состоялось открытое первенство Черниговского района по каратэ сетокан. В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов из г. Спасск-Дальний, г. Владивосток, г. Лесозаводск, п....
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!