«Лига Надежды 18+» появится в Ночной Лиге Приморья в новом сезоне

С 1 августа по всей стране стартовала заявочная кампания отборочного этапа VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной Хоккейной Лиги. Команды Приморского края участвуют в отборочных и финальных турнирах Ночной Лиги с момента ее образования и успели за это время завоевать авторитет и уважение среди участников соревнований НХЛ.

Приморский край по праву считается форпостом дальневосточного любительского хоккея и занимает лидирующие позиции по организации и проведению отборочных турниров. В официальном медальном зачете финальных турниров Ночной Лиги Приморье уверенно входит в первые 10 регионов РФ, участвующих в соревнованиях.

Самого большого успеха на финальных играх в Сочи приморский хоккей добился в в третьем сезоне 2013/14 гг. Сразу две команды от Приморья принимали участие в финальном этапе и завоевали почетные кубки и медали. Ветераны «Уссурийских Тигров» (г. Уссурийск) стали победителями финала в Дивизионе «Лига Будущих Чемпионов 40+», а «Вольфрам» (п. Восток), завоевал серебряные медали в Дивизионе «Лига Надежды 40+»!

В V сезоне 2015/16 гг. Приморский край заявил о своем участии на Всероссийском фестивале среди молодежных команд в Дивизионе «Лига Мечты 18+» и уже через год, в VI сезоне 2016/17 гг. молодежная команда «Вольфрам-Б» привозит домой бронзовые медали финального этапа Всероссийского Фестиваля.

Любительский чемпионат страны – Ночная Хоккейная Лига, набирает все большую популярность среди любителей и с каждым новым сезоном число участников Лиги растет. В ряде регионов в Ночной Лиге появляются недостающие дивизионы, в том числе и в Приморском крае, в сезоне 2017/18 добавится еще один дивизион – «Лига Надежды 18+». Участвовать в нем может каждый желающий старше 18 лет, кто никогда не играл в хоккей за профессиональные взрослые или юношеские команды в чемпионатах страны и в международных соревнованиях.

В VII сезоне 2017/18 Приморский край будет полноценно представлен во всех дивизионах Ночной Хоккейной Лиги. Отборочные турниры Всероссийского Фестиваля пройдут в Приморье в дивизионах:

«Лига Чемпионов 40+»,

«Лига Мечты 18+»,

«Лига Надежды 18+».





Для участников, которые впервые заявляются на отборочные турниры, требования к составам команд дивизиона «Лига Надежды 18+» следующие:





К участию в данном Дивизионе допускаются любительские команды, в состав которых могут входить участники, 1999 г.р. и старше, не заявленные ранее за профессиональные хоккейные клубы (или команду мастеров) принимавшие участие в соревнованиях под эгидой ИИХФ, ФИБ, ФХР и ФХМР, а также не заявленные за команду, принимавшую участие в детско-юношеских национальных первенствах страны в возрасте 14 лет и старше, проводившихся под эгидой ИИХФ, ФИБ, ФХР и ФХМР.





Ограничения:

По возрасту: Допускается присутствие в заявочном листе Команды (Приложение №4) на сезон одновременно не более 5(пяти) Хоккеистов 1992-1999 годов рождения.





Бланки намерения команд на участие в отборочных турнирах (Приложение №1) отправлять на адрес Регионального Представительства НХЛ по Приморскому краю в электронном виде на e-mail: ozelenin@mail.ru или primorye40@nhliga.com





По всем вопросам обращаться по телефону +7908-449-74-09, председатель межрегионального Координационного Совета НХЛ по Дальнему Востоку, региональный представитель НХЛ в Приморском крае - Зеленин Олег Васильевич



