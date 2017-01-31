Новое купе TVR получит механическую коробку передач - автоновости

Компания TVR опубликовала первое изображение с фрагментом салона. Кроме того, что на центральной консоли будут вертикально размещены три «крутилки» всопмогательных систем из фото можно сделать однозначный вывод, что купе получит механическую коробку передач.

Новое купе TVR получит двигатель подготовки Cosworth мощностью 400 л.с. Благодаря небольшому весу (1200 кг) до 96 км/ч (60 миль/час) купе сможет разогнаться за 4 секунды, максимальная скорость будет превышать 300 км/ч.

Первая партия купе будет состоять из 500 экземпляров и получит имя Launch Edition. По некоторым данным, практически все машины из этой серии уже раскуплены.

Официально машину представят на фестивале классических автомобилей Goodwood Revial в начале сентября этого года.