10 августа во Владивостоке стартуют зрелищные гонки по аквабайку
С 10 по 12 августа в акватории Амурского залива в рамках Чемпионата России будут проходить гонки на аквабайках в дисциплине ралли-рейд. В общей сложности намечено провести шесть заездов для трех технических зачетов. Маршруты заездов будут пролегать на удалении от зон отдыха и пляжей.
Вход на территорию водной станции ЦСКА (ул. Набережная, 7) для зрителей свободный.
10 августа 2017 г. Заезды для Ski Division.
Кубок России.
10:00 - 10:30 Собрание участников
10:30 – 11:00 Тренировка участников
12:00 – 13:00 1 заезд
Место проведения: Старт от водной станции ЦСКА — о.Папенберг — Финиш водная станция ЦСКА
15:00 – 16:00 2 заезд
Место проведения: Старт от водной станции ЦСКА — о.Папенберг — Финиш водная станция ЦСКА
11 августа 2017 г. Заезды для зачёта GP1 Runabout
Чемпионат России.
10:00 - 10:30 Собрание участников
10:30 – 11:00 Тренировка участников
12:00 – 13:00 1 заезд.
Место проведения: Старт от водной станции ЦСКА — о. Скребцова - о.Папенберг — водная станция ЦСКА
16:00 – 17:00 2 заезд. Кольцевая гонка.
Место проведения: водная станция ЦСКА
12 августа 2017 г. Заезды для зачёта GP2 Runabout
Чемпионат России.
10:00 - 10:30 Собрание участников
10:30 – 11:00 Тренировка участников
12:00 – 13:00 1 заезд.
Место проведения: Старт от водной станции ЦСКА — о. Скребцова - о.Папенберг — Финиш водная станция ЦСКА
16:00 – 17:00 2 заезд. Кольцевая гонка.
Место проведения: водная станция ЦСКА.
21:00 Церемония награждения и закрытия соревнований.
В селе Черниговка состоялось открытое первенство Черниговского района по каратэ сетокан. В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов из г. Спасск-Дальний, г. Владивосток, г. Лесозаводск, п....
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