В Москве открыли полигон для испытаний беспилотников - автоновости
В Москве открыли полигон для испытаний беспилотников
Автор фото: пресс-служба правительства Москвы
В московском технопарке «Калибр» создали первый в городе полигон для тестирования беспилотных транспортных средств. Она проложена по дорожкам внутри территории технопарка. На трассе длиной 400 метров есть автобусные остановки, пешеходный переход и круговое движение.
«Для компаний, ведущих разработки в области беспилотных транспортных средств, важна инфраструктура, позволяющая тестировать автомобиль и обучать его. В целях содействия резидентам технопарка был организован специальный опытный полигон, который используется для обкатывания беспилотников», — говорится в сообщении пресс-службе департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.
Предполагается, что трасса будет использоваться не только резидентами технопарка, но и студентами и аспирантами московских технических вузов, которые будут тестировать на ней свои собственные разработки. Кроме того, администрация технопарка планирует сдавать в аренду трассу коммерческим организациям.
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