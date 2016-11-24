Porsche разрабатывает потенциальный двигатель для Ф1
В Porsche пристально следят за развитием технологий в области двигателя в Ф1 и уже занимаются разработкой высокоэффективного мотора, который потенциально может стать базой для проекта немецкого производителя в Больших Призах.«Porsche, как и другие производители, получает от FIA приглашения для участия в обсуждениях будущего регламента Ф1 по двигателям, – сказал глава отдела исследований и разработок Porsche Михаэль Штайнер в комментарии Auto Motor und Sport. – В данный момент сотрудники на базе в Вайсахе не работают над мотором Ф1.Они работают над высокоэффективным двигателем на концептуальном уровне. Мы пока еще не решили, где именно будем использовать данный агрегат».Более того, в Porsche не планируют распускать команду, работающую в LMP1 WEC, что также может означать привлечение этих сотрудников к работе в Ф1.Официально: Porsche покинет чемпионат мира по гонкам на выносливость в конце 2017 года«Все эти люди понадобятся нам в будущем, – продолжил Штайнер. – В LMP1 мы построили отличную команду, сотрудники которой обладают огромным багажом знаний».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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