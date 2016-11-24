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Яхтсмены разыграли Кубок адмирала Г.И. Невельского

Яхтсмены разыграли Кубок адмирала Г.И. Невельского
8 августа во Владивостоке состоялось награждение победителей и призеров регаты «Кубок адмирала Г.И. Невельского». Организатором соревнований выступил яхт-клуб «Навигатор» МГУ им. адм. Г.И. Невельского.

Эта регата традиционно собирает большое количество участников не только из Владивостока, но и других городов Приморского края и других регионов. В этом году на регату заявилось 57 экипажей в различных классах яхт, от 25 футов до 43 и выше. Это 350 спортсменов: из трех клубов Владивостока – «Навигатор», «Семь футов», «Ветераны и юнги флота», а также из Артема, Славянки, Находки, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре.

По регламенту должно было быть проведено три гонки. Согласно гоночной инструкции, старт первой был в Амурском заливе, далее яхты огибали правым бортом первый знак в районе бухты Федорова, далее пути больших яхт расходились.

В день старта первой гонки дул хороший юго-восточный ветер, поэтому финиш, который находился перед проливом между о. Герасимова и о. Сидорова не затянулся. Все яхты прибыли на ночную стоянку в бухту Миноносок до полуночи.

Несмотря на стабильный, до 5 м/с юго-восточный ветер, во второй день яхтсмены не гонялись. Яхты после огибания о. Герасимова должны были следовать на акваторию Славянского судоремонтного завода, где достаточно оживленное судоходство и сложная навигационная обстановка. Из-за плотного тумана и слабой видимости, которая, порой, не достигала и 100 метров, в целях безопасности гоночный комитет принял решение отменить гонку.

Третья гонка имела следующую дистанцию: старт в Славянском заливе – о.Герасимова левым бортом – и вновь пути яхт разных измерений расходились. Большие должны были следовать на о. Пахтусова, затем огибать навигационный буй полуострова Песчаный и – финиш в бухте Федорова. Яхты 35-футов и менее должны были идти в район о. Кроличий, огибать там судейское судно, далее навигационный буй Кирпичного завода в районе Второй речки и затем финиш. Однако в планы яхтсменов вновь вмешался туман и дистанцию опять-таки в целях безопасности пришлось изменить: сразу после прохождения о. Герасимова яхты отправились на финиш.

В итоге победителями и призерами стали:

В зачетной группе «25 футов»:

1 место – яхта Status Quo, капитан Игорь Шестериков (Владивосток);

2 место – яхта «Черная жемчужина», капитан Сергей Качан (Владивосток, я/к «Ветераны и юнги флота»);

3 место – яхта «Луч», капитан Игорь Соловейчик (Владивосток).

В зачетной группе «Картер 30»:

1 место – яхта «Норд», капитан Борис Клейман (Владивосток);

2 место – яхта Сюрприз», капитан Марат Узикаев (Владивосток, я/к «Навигатор»).

3 место – яхта «Визави», капитан Михаил Письменный (Владивосток).

В зачетной группе «34- 36 футов»:

1 место – яхта «Princess», капитан Виталий Плаксин (Владивосток);

2 место – яхта «Ray», капитан Рафаэль Иштряков (Владивосток, я/к «Ветераны и юнги флота»);

3 место – яхта «София», капитан Сергей Леонов (Владивосток, я/к «Семь футов»).

В зачетной группе «Конрад 25 Р»:

1 место – яхта «Артист», капитан Дмитрий Ходырев (Находка);

2 место – яхта «Форсаж», капитан Сергей Курысь (Владивосток, я/к «Семь футов»);

3 место – яхта «Фокстрот», капитан Игорь Медведев (Владивосток, я/к «Семь футов»).

В зачетной группе «Platu 25»:

1 место – яхта «Алиса», капитан Владимир Ермаков (Владивосток, я/к «Семь футов»);

2 место – яхта «Бригада С», капитан Никита Стральский (Владивосток, я/к «Семь футов»);

3 место – яхта «Second Stage», капитан Юрий Якименко (Владивосток, я/к «Навигатор»).

В зачетной группе «ORC – 1»:

1 место – яхта "First», капитан Александр Трофименко (Находка);

2 место – яхта «Fortune», капитан Валерий Диченко (Владивосток, я/к «Семь футов»);

3 место – яхта «Time Machine», капитан Михаил Ермаков (Владивосток, я/к «Семь футов»).

В зачетной группе «ORC – 2»:

1 место – яхта «Peregrine Falcon», капитан Михаил Митюрёв (Владивосток, я/к «Семь футов»);

2 место – яхта «Надежда», капитан Виктор Рубан (Владивосток, я/к «Семь футов»);

3 место – яхта «Викинг», капитан Павел Васильченко (Владивосток, я/к «Семь футов»).

В зачетной группе «Двухтонники»:

1 место – яхта «Командор Беринг», капитан Андрей Голенищев (Владивосток, я/к «Навигатор»);

2 место – яхта «Стерх», капитан Алексей Огай (Владивосток, я/к «Навигатор»);

3 место – яхта «Пульсар», капитан Виктор Сорока (Владивосток, я/к «Навигатор»).



Пресс-служба яхт-клуба «Семь футов»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   9-08-2017, 19:01      |      Категория:  Все новости » Спорт
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