Новый Nissan Leaf получит более мощный двигатель - автоновости
Новый Nissan Leaf получит более мощный двигатель
Автор фото: фирма-производитель
Стали известные некоторые подробности о силовой установке второго поколения электромобиля Nissan Leaf. Так мощность его электромотора вырастит с нынешних 80 кВт (109 л.с.) до 110 кВт (150 л.с.). Сам двигатель по-прежнему останется синхронным.
Питание электромотора будет осуществляться от блока батарей емкостью 40 киловатт-часов, против 30 киловатт-часов в первом поколении. Это позволит увеличить запас хода от одной зарядки до 550 километров. Второе поколение хэтчбека станет более приземистым, что свести к минимуму подъемную силу и стать более устойчивым на высоких скоростях. Новый дизайн также способствует лучшей устойчивости электромобиля при боковых порывах ветра.
В Nissan говорят, что дизайнеры вдохновлялись формами самолетного крыла, благодаря формам которого Leaf буквально «прорезать» атмосферу для более комфортного и эффективного путешествия.
Напомним, что второе поколение Nissan Leaf будет представлено 9 сентября этого года на автосалоне во Франкфурте. Электромобиль получит более агрессивную внешность, множество передовых электронных систем, включая «полуавтопилот» и самопарковщик, а также возможность управления разгоном и торможением с помощью одной педали.
Nissan Leaf является самым массовым электромобилем. Однако на российском рынке первое поколение не представлено, а вот второе появится. Правда, пока неизвестно когда.
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