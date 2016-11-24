Гюнтер Штайнер: Теперь Магнуссен и Грожан должны думать только о гонках
Руководитель Haas Гюнтер Штайнер уверен, что раннее оглашение новых контрактов с Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном на следующий сезон, сыграет на руку американской команде.Штайнер уверен, что Грожан и Магнуссен, зная, что останутся в команде, смогут максимально сосредоточиться непосредственно на своих выступлениях во второй половине текущей кампании.Кевин Магнуссен: Заявление Хааса о составе пилотов на сезон-2018 не стало для меня новостью«Мы довольны своими пилотами и никогда не говорили, что хотим их поменять. Им важно знать, что они останутся в коллективе, – сказал Гюнтер. – У обоих есть контракты с Haas на следующий сезон, поэтому им незачем искать место в другой команде.Этот факт вселяет в них уверенность в завтрашнем дне. Теперь они могут сосредоточиться на гонках, а не на следующем контракте».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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