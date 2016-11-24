Фото: Машины Ф1 2025 года. Итальянский художник заглянул в будущее
Графический художник Антонио Палья попробовал представить, какими будут автомобили Ф1 в 2025-м.Уже известно, что с 2018 года пилоты будут соревноваться с системой защиты кокпита «ореол».Очевидно, что с годами вид конструкции, защищающей голову пилота, будет дорабатываться и улучшаться.Антонио решил заглянуть в будущее и попробовал вообразить, какими станут автомобили нового поколения. Внешний вид концепт-каров Пальи поражает.Возможно, в будущем пилоты в Больших Призах будут соревноваться именно в таких "формулах".«Гибридные двигатели, более широкие колеса, низкие автомобили с прозрачной конструкцией, покрывающие кокпит машины, как на военном самолете-истребителе. Аэродинамически эффективные детали. Ливреи, легендарных машин прошлого Ф1. Это мое личное видение любимого вида спорта. Безграничная страсть», – написал на своем сайте Антонио Палья.Вот несколько графических изображений итальянского художника: Antonio Paglia Antonio Paglia Antonio Paglia Antonio Paglia Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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