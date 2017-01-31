Range Rover может возродить трехдверный внедорожник - автоновости

Компания Range Rover продолжает нащупывать почву для расширения модельного ряда. После яркого Velar, который больше похож на легковой спортивный универсал, в компании могут попробовать возродить трехдверный внедорожник.

Трехдверка присутствовала в гамме компаниив 70-е годы прошлого столетия, когда выпускалось первое поколение Range Rover. Сейчас машину могут возродить, сделав такую модель эксклюзивной и нишевой.

«Почему бы и нет? Я думаю у нас есть возможности создать уникальные продукты, в ближайшее время нас ждет обострение конкуренции и мы должны быть гибкими, чтобы удержаться на рынке», — заявил шеф-дизайнер компании Land Rover Джерри Макговерн.

Одновременно, Макговерн отверг возможность появления семиместной практичной версии Range Rover, заявив, что в гамме компании есть Land Rover Discovery, а Range Rover является «бриллиантом в царской короне» и должен сосредоточиться на выпуске дорогих и эксклюзивных автомобилей.

