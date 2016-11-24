Фредерик Вассёр: Во время переговоров по моторам с Ferrari мы не обсуждали пилотов
Несмотря на то, что в сезоне-2018 одно из мест в команде из Хинвила, скорее всего, займет либо Антонио Джовинацци, либо Шарль Леклер, Sauber и Ferrari еще не обсуждали состав гонщиков швейцарского коллектива на следующий сезон.Сразу после прихода в Sauber Фредерик Вассёр расторг контракт с Honda и заключил договор на поставку двигателей с Ferrari.Пресса сразу же начала писать о том, что одно из мест в команде на 2018-й год будет отдано протеже Скудерии.Серджио Маркионе: По сути, Sauber – это молодежная команда Ferrari «Честно говоря, сейчас еще рано говорить о пилотах. Я думаю, что мы начнем переговоры в следующие несколько недель, – цитирует Фредерика AUTOSPORT.com. – Что касается сделки по двигателям [Ferrari], то нам нужно было как можно скорее её оформить. Кроме того, с нашей стороны было бы ошибкой впутывать в эту сделку пилотов».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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