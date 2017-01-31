Известны адреса в Москве, где камеры выписывают ложные штрафы - автоновости

Камеры фиксации нарушений ПДД в Москве нередко дают сбои, часто в ГИБДД признают их ошибки и аннулируют штрафы. Однако последний такой сбой опротествовать практически невозможно. Причем зафиксирован он как минимум в 15 местах города.

Камеры завышают скорость транспортного средства, в итоге автовладельцу приходит штраф о превышении допустимой максимальной скорости. Во всех местах, по которым были отмечены такие случаи, установлены модернизированные комплексы «Автоураган». Для фиксации скорости они не используют привычный радар, а фиксируют среднюю скорость на предельно коротком участке дороги.

Однако такой метод требует точной установки камеры и ее тщательной калибровки. Скорее всего, позиция камеры были сбита во время урагана, который не так давно прошел в Москве. Но в ГИБДД отказываются аннулировать штрафы, несмотря на то, что автолюбители приносят данные личных GPS-треккеров и даже записи с систем телематики, которая следит за передвижениями автомобиля удаленно. Дело в том, что камеры прошли необходимые поверки, а значит считаются исправными. Они имеют соответствующие заключения и сертификаты, в отличие от личных приемников автолюбителей. В настоящее время общественники направили в столичную ГИБДД адреса камер, где фиксируются ложные показатели, но устроит ли ГИБДД их внеплановую проверку — неизвестно.



Адреса, с комплексами «Автоураган», где зафиксированы сбои и погрешность, которую они допускают: