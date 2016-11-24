ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Итоги пятого этапа Российской серии кольцевых гонок В минувший уик-энд на Смоленском кольце прошел пятый этап Российской серии кольцевых гонок. Вопреки прогнозам, в первые выходные августа дождь обошел трассу стороной: солнце согревало гоночный асфальт и тысячи зрителей пришли посмотреть на дюжину захватывающих гонок СМП РСКГ, а также и принять участие в розыгрыше хэтчбека Lada Kalina Drive.



Каждая из гонок была наполнена драматичной борьбой и рискованными обгонами с неожиданным исходом. А после некоторых, особенно бескомпромиссных заездов, борьба продолжалась в кабинете спортивных судей – и после наказаний особо увлекшихся пилотов официальные результаты менялись.

Супер-продакшн

В старшем классе Кубка России – Супер-продакшн – соревновались 11 пилотов, а на результатах сказались и реальная борьба, и формальности.

Один из фаворитов класса Максим Чернев из команды «Открытие» пропустил квалификацию из-за накладок при прохождении медкомиссии, стартовал в субботней гонке последним и финишировал седьмым, а в воскресенье поднялся на подиум в статусе победителя, но потом был дисквалифицирован за недовес его Subaru BRZ и отдал золотой кубок Виталию Примаку на Lada Granta. Серебряным призером второго гоночного дня стал Дмитрий Добровольский на Honda Civic из команды AIMOL-Neva Motorsport, бронзовым – партнер Чёрнева по команде «Открытие» Ефим Гантмахер, выступающий на аналогичном купе Subaru BRZ. А первый заезд выиграл Михаил Митяев на Lada Vesta, опередивший Дмитрия Добровольского и Александра Марушко. Таким образом, генеральный директор РДС набрал за уик-энд 40 очков, Митяев – 39 очков, а Примак – 35.

Туринг-Лайт

В классе Туринг-Лайт самым результативным стал Андрей Масленников – молодой и быстрый пилот, успех которого в последнее время больше зависит от настроения его старенькой Ford Fiesta. На сей раз десятилетний хэтчбек не подвел: участник команды Подмосковье Моторспорт квалифицировался седьмым из 13 участников и выиграл субботнюю гонку, оставив лидера чемпионата Тимура Богуславского, выступающего на современном Peugeot 208, с серебром – а Ильдара Рахматуллина, верного своему Renault Twingo, с бронзой. Воскресный заезд позволил подняться на подиум Владимиру Атоеву на Volkswagen Polo, представляющему SMP Power, и партнерам по команде Suvar Motorsport Ильсуру Ахметвалееву и Ильдару Рахматуллину – но если Ильсур сохранил свой серебряный кубок, то Ильдара оштрафовали за грубую езду – и бронзовая награда перешла к Григорию Бурлуцкому. Но все равно Рахматуллин по итогам уик-энда положил в копилку 26 очков и разделил второе и третье место по результативности с Владимиром Атоевым, а успешнее остальных стал Андрей Масленников, заработав 34 очка.

Туринг

В классе Туринг, самом быстром и престижном, в борьбу на пятом этапе СМП РСКГ вступили 16 пилотов на технике международной категории TCR. Быстрейшим в квалификации стал Владимир Шешенин на Lada Vesta коллектива Lada Sport Rosneft – он и выиграл первый заезд. Компанию на второй ступени подиума ему составил товарищ по команде Кирилл Ладыгин, а на третьей – Дмитрий Брагин на Seat Leon команды ТАИФ Моторспорт. А вот воскресный заезд для пилотов на Lada не сложился – оба гонщика в результате жесткой борьбы остались за пределами подиума, а Шешенина вдобавок пенализировали за обгон под желтыми флагами, но все равно Владимир набрал за уик-энд 32 очка и стал третьим по итогам этапа. Чуть более успешным в эти выходные оказался Клим Гаврилов на Seat Leon коллектива Lukoil Racing – он набрал 33 балла, большую часть которых принесла ему победа в воскресенье. Брагин же добавил к субботней бронзе воскресное серебро и уехал со Смоленского кольца в статусе лучшего пилота этапа, набрав 37 очков.

Национальный

В розыгрыше баллов за Кубок России в Национальном зачете приняли участие 24 пилота. Квалификацию выиграл Андрей Петухов на Lada Kalina, но в первой гонке его опередили три гонщика на Kia Rio. Победителем оказался Роман Агошков, серебряным призером Айдар Нуриев, а бронзовый кубок вручили сначала еще одному пилоту на корейском хэтчбеке Руслану Нафикову, но затем его наказали за грубую езду – и награда перешла Глебу Кузнецову на Volkswagen Polo. Гонщики на Lada реабилитировались в воскресенье: Егор Санин выиграл заезд, его напарник Всеволод Гаген стал вторым, а Андрей Петухов – третьим. Поэтому победителем этапа стал Санин с 34 очками, а Петухов и Нуриев набрали по 31 баллу.

Юниор

В Первенстве СМП РСКГ Национальный Юниор из 13 участников отличился Максим Корнилков на Lada Kalina, представляющий коллектив Goltsova Racing – он, как и на предыдущем этапе, выиграл квалификацию и обе гонки. Ирина Сидоркова из Академии ралли дважды становилась второй, а Рустам Фатхутдинов – третьим, что и определило тройку самых успешных юниоров уик-энда: Максим набрал 51 очко, Ира – 41, а Рустам – 33 балла.



В четверг, 10 августа, в 18:05 на канале Матч! Наш спорт смотрите полуторачасовой обзор, посвященный событиям первого дня пятого этапа Российской серии кольцевых гонок, а в пятницу, 11 августа, в это же время покажут обзор второго дня.

Не пропустите!

ПОЛОЖЕНИЕ ПИЛОТОВ СМП РСКГ ПОСЛЕ 5 ЭТАПОВ

ТУРИНГ

1.

Дмитрий БРАГИН, Audi RS3 LMS, ТАИФ Моторспорт

170 очков

2.

Владимир ШЕШЕНИН, LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT

141 очко

3.

Алексей ДУДУКАЛО, SEAT Leon, LUKOIL Racing

132 очка

СУПЕР-ПРОДАКШН

1.

Михаил МИТЯЕВ, LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT

192 очка

2.

Максим ЧЕРНЕВ, Subaru BRZ, Открытие

151 очко

3.

Ефим ГАНТМАХЕР, Subaru BRZ, Открытие

135 очков

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

1.

Айдар НУРИЕВ, Kia Rio, FEREKS Racing

174 очка

2.

Андрей ПЕТУХОВ, LADA Kalina NFR, LADA Sport

138 очков

3.

Егор САНИН, LADA Kalina NFR, LADA Sport ROSNEFT

129 очков

ТУРИНГ-ЛАЙТ

1.

Тимур БОГУСЛАВСКИЙ, Peugeot 208, NEFIS Racing

135 очков

2.

Андрей МАСЛЕННИКОВ, Ford Fiesta, Подмосковье Моторспорт

124 очка

3.

Ильсур АХМЕТВАЛЕЕВ, Renault Twingo, SUVAR Motorsport

123 очка

ПЕРВЕНСТВО СМП РСКГ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮНИОР

1.

Максим КОРНИЛКОВ, LADA Kalina, Goltsova Racing

148 очков

2.

Ирина СИДОРКОВА, Volkswagen Polo, Академия ралли

138 очков

3.

Владислав СЕРЕДЕНКО, Volkswagen Polo, AKHMAT Racing

125 очков

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 9-08-2017, 03:49 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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