Mitsubishi рассказа об обновленном ASX для России - автоновости
Mitsubishi рассказа об обновленном ASX для России
Автор фото: фирма-производитель
Компания Mitsubishi рассекретила рублевые цены и комплектации обновленного кроссовера ASX, продажи которого возобновляются с середины августа. Модель будет поставляться к нам с 1,6-литровым двигателем мощностью 117 л.с. и 2-литровым мощностью 150 л.с. Первый силовой агрегат доступен исключительно с передним приводом и «механикой», второй — только с вариатором и полным приводом.
Базовая версия кроссовера оценена в 1 099 000 рублей. За эти деньги покупатель получит машину с двумя подушками безопасности, ABS, электростеклоподъемниками, кондиционером, аудиоподготовкой и светодиодными задними фонарями. Топовая версия Instyle оценена в 1 479 900 рублей.
Рестайлинговая версия ASX получила переднюю часть в фирменной стилистике Dynamic Shield, также его можно отличить по иной антенне, иной форме светодиодных ходовых огней и заднего противотуманного фонаря, расширителям колесных арок. В гамме появился серебристый цвет Sterling Silver Metalic.
В салоне изменилась консоль тоннеля, изменилось расположение USB-разъема. Кроме того, по бокам центральной части консоли появились мягкие накладки. Кроме того, в Mitsubishi говорят, что доработали шумоизоляцию кроссовера.
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