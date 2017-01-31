Mitsubishi рассказа об обновленном ASX для России - автоновости

Компания Mitsubishi рассекретила рублевые цены и комплектации обновленного кроссовера ASX, продажи которого возобновляются с середины августа. Модель будет поставляться к нам с 1,6-литровым двигателем мощностью 117 л.с. и 2-литровым мощностью 150 л.с. Первый силовой агрегат доступен исключительно с передним приводом и «механикой», второй — только с вариатором и полным приводом.

Базовая версия кроссовера оценена в 1 099 000 рублей. За эти деньги покупатель получит машину с двумя подушками безопасности, ABS, электростеклоподъемниками, кондиционером, аудиоподготовкой и светодиодными задними фонарями. Топовая версия Instyle оценена в 1 479 900 рублей.

Рестайлинговая версия ASX получила переднюю часть в фирменной стилистике Dynamic Shield, также его можно отличить по иной антенне, иной форме светодиодных ходовых огней и заднего противотуманного фонаря, расширителям колесных арок. В гамме появился серебристый цвет Sterling Silver Metalic.

В салоне изменилась консоль тоннеля, изменилось расположение USB-разъема. Кроме того, по бокам центральной части консоли появились мягкие накладки. Кроме того, в Mitsubishi говорят, что доработали шумоизоляцию кроссовера.