Honda вернет Civic и Accord в Россию - автоновости

Иногда они возвращаются: этой осенью компания Honda может принять решение о возвращении на российский рынок легковых моделей, в первую очередь новых поколений Civic и Accord. Связано это со стабилизацией и рынка и примером конкурентов, которые после начала роста продаж на нашем рынке начали вновь расширять свои модельные линейки.

Сегодня на российском рынке продаются лишь кроссоверы Honda: два поколения CR-V и флагманский Pilot. Причем все автомобили импортируются из Северной Америки. В 2015 году Honda перестала самостоятельно импортировать автомобили в Россию, переложив это бремя на дилеров. Само же российское отделение выполняет представительские и сервисные функции.

На европейском рынке новое поколение Civic представлено исключительно в кузове хэтчбек и предлагается с литровым 3-цилиндровым турбомотором мощностью 127 л.с. и 1,5-литровым турбобированным 4-цилиндровым силовым агрегатом. Однако, из-за специфики российского рынка, к нам, вероятнее всего, будут поставляться и седаны. Новое же поколение Accord было представлено в прошлом месяце и эта модель продается исключительно в Северной Америке.

В любом случае, импортируемые из США модели окажутся заметно дороже конкурентов, например, тот же Accord не сможет по цене конкурировать с Toyota Camry, которую собирают в России. Однако, Honda может репозиционировать свои модели и объявить их конкурентами… премиальных моделей.