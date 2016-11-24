Стало известно расписание предсезонных тестов и трёх стартовых этапов в MotoGP в 2018-м
В дни проведения гоночного уик-энда в Брно IRTA (Ассоциация команд) представила расписание зимних тестов 2018 года и даты проведения трёх первых этапов сезона.По традиции чемпионат откроет ночная гонка в Катаре. В отличие от двух предыдущих лет, этап не будет пересекаться с открытием сезона в Формуле 1 и пройдет на неделю раньше, 18 марта. Затем участников ждёт трёхнедельный перерыв – вторая гонка пройдёт в Аргентине 8 апреля. Завершит первую серию выездных этапов Гран При США в Остине, который состоится 22 апреля.Что касается предсезонных тестов, то первая сессия пройдёт с 28 по 30 января в Малайзии на автодроме Сепанг. Вторая сессия состоится на новой для MotoGP трассе Бурирам в Таиланде 16-18 февраля. А завершится предсезонная подготовка в Катаре 1-3 марта.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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