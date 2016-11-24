ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Сформирован тренерский штаб «Приморочки»

Тренерский и административный штаб команды в сезоне 2017/18: главный тренер – Александр Стаценко, тренер – Артём Хабибуллин, тренер-статистик – Александр Щурин, врач – Азат Жунусов, массажист – Светлана Хохлова, администратор – Мария Сорока.



Стаценко Александр Сергеевич

Главный тренер

27.11.1958

Место рождения: г. Владивосток

В клубе с 2016 года.





Александр Стаценко возглавляет «Приморочку» с 2016 года. В сезоне 2016/17 под его руководством приморская команда добилась максимального результата за всю историю профессионального волейбола в регионе, завоевав серебряные медали чемпионата Высшей лиги «А». В сентябре 2017 года исполнится 25 лет, как Александр Сергеевич начал тренерскую карьеру. За эти годы он воспитал чемпионов Европы, призеров чемпионата мира и России по пляжному и классическому волейболу.







Хабибуллин Артем Рафаэльевич

Тренер

13.09.1984

Место рождения: г. Сургут

В клубе с 2017 года.





В активе Артема Хабибулина 12 сезонов Суперлиге, элитном дивизионе российского чемпионата. Играл клубе родного Сургута – «Газпром-Югра», краснодарском «Динамо», ВК «Нижний Новгород». В составе студенческой сборной становился чемпионом Всемирной Универсиады – 2009. Четырехкратный обладатель Кубка Сибири и Дальнего Востока, четвертьфиналист Кубка Вызова. Карьеру игрока Артем Хабибуллин завершил в 2016 году, но до этого провел сезон 2014-15 на посту главного тренера молодежной команды «Уралочка-НТМК», с которой стал серебряным призером Молодежного чемпионата России.





Щурин Александр Викторович

Тренер-статистик

31.03.1992

Место рождения: г. Нижний Новгород

В клубе с 2017 года.





Александр Щурин играл в Молодежном чемпионате, Высшей лиге «Б», привлекался в юношескую сборную России, в составе которой стал бронзовым призером Первых Юношеских Олимпийских Игр. В 2013 году начал тренерскую карьеру. Два сезона работал на позиции тренера-статистика мужского краснодарского «Динамо», один сезон – на позиции тренера аналитика в саратовском «Протоне» в женской Суперлиге. В составе женской сборной России в 2015 году стал победителем Всемирной Универсиады и участником Европейских игр.





Пресс-служба ВК "Приморочка"

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: 8-08-2017, 18:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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