Сформирован тренерский штаб «Приморочки»

Тренерский и административный штаб команды в сезоне 2017/18: главный тренер – Александр Стаценко, тренер – Артём Хабибуллин, тренер-статистик – Александр Щурин, врач – Азат Жунусов, массажист – Светлана Хохлова, администратор – Мария Сорока.
Стаценко Александр Сергеевич
Главный тренер
27.11.1958
Место рождения: г. Владивосток
В клубе с 2016 года.
Александр Стаценко возглавляет «Приморочку» с 2016 года. В сезоне 2016/17 под его руководством приморская команда добилась максимального результата за всю историю профессионального волейбола в регионе, завоевав серебряные медали чемпионата Высшей лиги «А». В сентябре 2017 года исполнится 25 лет, как Александр Сергеевич начал тренерскую карьеру. За эти годы он воспитал чемпионов Европы, призеров чемпионата мира и России по пляжному и классическому волейболу.
Хабибуллин Артем Рафаэльевич
Тренер
13.09.1984
Место рождения: г. Сургут
В клубе с 2017 года.
В активе Артема Хабибулина 12 сезонов Суперлиге, элитном дивизионе российского чемпионата. Играл клубе родного Сургута – «Газпром-Югра», краснодарском «Динамо», ВК «Нижний Новгород». В составе студенческой сборной становился чемпионом Всемирной Универсиады – 2009. Четырехкратный обладатель Кубка Сибири и Дальнего Востока, четвертьфиналист Кубка Вызова. Карьеру игрока Артем Хабибуллин завершил в 2016 году, но до этого провел сезон 2014-15 на посту главного тренера молодежной команды «Уралочка-НТМК», с которой стал серебряным призером Молодежного чемпионата России.
Щурин Александр Викторович
Тренер-статистик
31.03.1992
Место рождения: г. Нижний Новгород
В клубе с 2017 года.
Александр Щурин играл в Молодежном чемпионате, Высшей лиге «Б», привлекался в юношескую сборную России, в составе которой стал бронзовым призером Первых Юношеских Олимпийских Игр. В 2013 году начал тренерскую карьеру. Два сезона работал на позиции тренера-статистика мужского краснодарского «Динамо», один сезон – на позиции тренера аналитика в саратовском «Протоне» в женской Суперлиге. В составе женской сборной России в 2015 году стал победителем Всемирной Универсиады и участником Европейских игр.
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