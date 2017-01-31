Volkswagen Touareg получил спецверсию в России - автоновости

Российское отделение Volkswagen представило спецверсию кроссовера Touareg, которая получила название Wolfsburg Edition. Она доступна с бензиновым (249 л.с.) и дизельными (204 и 245 л.с.) двигателями. В качестве трансмиссии предлагается 8-ступенчатый «автомат».

В спецверсии модель получила 19-дюймовые легкосплавные колеса Moab серебристо-черного цвета, бампер Chrome&Style с хромированными элементами, зеркала с окрашенными в черный корпусами, тонированными задними светодиодными фонарями, тонировку задних окон, черные рейлинги. На средних стойках размещены шильдики с гербом города Вольфсбург.

Интерьер автомобиля выполнен в комбинированном черно-сером цвете Moonrock Grey-Titanium, а потолок имеет черную отделку. В салоне Wolfsburg Edition установлены черно-серые кожаные сиденья Vienna с вентиляцией спереди и подогревом на первом и втором ряду. Передние сиденья также оборудованы электроприводом и памятью настроек. По желанию цвет сидений может быть однотонным черным. Дополняют картину стальные накладки на педали и пороги.

Volkswagen Touareg Wolfburg Edition оснащен пневмоподвеской, коленной подушкой безопасности для водителя и боковыми подушками для задних пассажиров, системой автоматического управления дальним светом Dynamic Light Assist, системой мониторинга «слепых» зон Side Assist и камерой заднего вида. Также в новой версии доступны система бесключевого доступа Keyless Access, автоматическое включение фар головного света Coming Home/Leaving Home, электропривод настройки боковых зеркал и рулевой колонки, электрообогрев лобового стекла и система контроля давления в шинах. Дизельные версии дополнительно оборудованы стояночным отопителем и топливным баком на 100 км.