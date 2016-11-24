Фелипе Масса: Не вижу причин уходить из Формулы 1

Бразильский ветеран Фелипе Масса заявил, что не думает о завершении карьеры по окончании сезона-2017.Вице-чемпион 2008 года ушел из Формулы 1 в конце прошлого сезона, но уже к зимним тестам вернулся, чтобы заменить Валттери Боттаса в Williams. По ходу первой половины сезона Масса заработал 23 очка и после 11 гонок занимает 11-е место в личном зачете, опережая на пять баллов напарника Лэнса Стролла.Викторина в дни Гран При: Что вы знаете о Фелипе Массе?«Конечно, я останусь, если у меня будет хорошая возможность, – цитирует Массу AUTOSPORT. – Я в хорошей форме, понимаю машину и всё остальное. Нет причин, по которым я не могу не остаться в Формуле 1, но посмотрим, как будут развиваться события.Я чувствую себя комфортно и доволен своими выступлениями в этом сезоне. К сожалению, мне не повезло в нескольких гонках, но я продолжаю получать удовольствие от участия. Когда ты не думаешь о вещах, возникающих в процессе работы, можешь расслабиться и делать то, что любишь, не испытывая прессинга».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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