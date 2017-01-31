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Dodge Challenger Demon может получить «облегченную» версию - автоновости

Dodge Challenger Demon может получить «облегченную» версию - автоновостиDodge Challenger Demon может получить «облегченную» версию

На американских дорогах замечен странный вариант экстремального купе Dodge Challenger SRT Demon. О том, что это именно эта модель говорит капот с огромным воздухозаборником (самым большим среди всех серийных автомобилей), но купе лишено обвеса и расширителей колесных арок.

Никакой официальной информации о купе нет. Однако, можно сделать предположение о том, что речь идет об «облегченном» варианте «Демона», с дефорсированным двигателем. Такая машина должна стать более массовым вариантом в силу своей цены, а появиться у дилеров может сразу после того как Dodge произведет обещанные 3300 экземпляров Challenger SRT Demon. Недавно, кстати, концерн FCA, которому принадлежит Dodge, зарегистрировала за собой товарную марку Angel («ангел»), так что нельзя исключать что менее мощный вариант получит такую приставку в названии.

Под капотом у Dodge Challenger SRT Demo установлен 6,2-литровый двигатель HEMI Hellcat с компрессором. Его мощность довели до 840 л.с. У двигателя несколько режимов работы: «экономичный», когда мощность ограничена на отметке 500 л.с., второй, доводящий мощность до 808 л.с. и, наконец, дрэговой 840-сильный. В последнем случае двигатель работает на гоночном высокооктановом топливе.

Купе разгоняется до 60 миль/час (96 км/ч) за 2,3 секунды, а четверть мили преодолевает за 9,65 секунды. Это делает его самым быстрым переднеприводным серийным автомобилем мира.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   8-08-2017, 13:08      |      Категория:  Автоновости
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