Видео: Рубенс Баррикелло разрыдался от гордости за сына
В современной истории Формулы 1 сложно найти более эмоционального гонщика, чем Рубенс Баррикелло.Бразилец плакал, когда одержал первую победу на Гран При Германии-2000, не скрывал слёз после триумфа в Сильверстоуне-2003 и на праздновании своего 300-го Гран При в Спа-2011, и это только самые известные эпизоды. Но не стоит принимать это за слабость, просто такой он эмоциональный человек, этот Рубенс, что даже может расплакаться в 45 лет. Именно это произошло с ним в минувший уик-энд, когда старший сын Эдуардо, ещё буквально вчера гонявшийся в картинге, прокатил его на машине GT.Счастливый отец сначала просто снимал всё на камеру в телефоне, а затем не смог сдержать эмоций и разрыдался от гордости…Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В селе Черниговка состоялось открытое первенство Черниговского района по каратэ сетокан. В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов из г. Спасск-Дальний, г. Владивосток, г. Лесозаводск, п....
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!