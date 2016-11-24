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Приморские софтболистки – бронзовые призеры VIII летней Спартакиады учащихся России

Приморские софтболистки – бронзовые призеры VIII летней Спартакиады учащихся России
Сборная Приморского края по софтболу среди девушек заняла третье место на финале VIII летней Спартакиады учащихся России.

Соревнования проходили с 24 июля по 1 августа в г. Цимлянске Ростовской области. Приморье представляла команда девушек в составе 12 человек, основные игроки: капитан, питчер - Фролова Милана, кетчер - Паршина Полина, питчер - Богачевская Алина, защитник 1-ой базы, лучший бьющий - Кулагина Екатерина, защитник 3-ей базы - Гавриленко Екатерина, центральный аутфилдер - Полещук Ирина, левый аутфилдер, лучший раннер (бегун) - Гапоненко Татьяна, аутфилдер (защитник внешнего поля) - Попроцкая Маргарита, защитник 2-ой базы - Костюк Ангелина.

На спортсменок была возложена большая ответственность, с которой они успешно справились. Сборная Приморского края по софтболу, которая формируется из воспитанниц ДЮСШ «Водник» г. Находка, на протяжении 16 лет держит призовые позиции на всех восьми Спартакиадах учащихся России. Ежегодно воспитанницы старшего тренера Натальи Беляевой пополняют состав сборной команды России.

В этом году в финале спартакиады приняли участие команды из 9-ти регионов России. Приморские спортсменки выступили как всегда уверенно и в финале уступили только ведущим командам России: сборным Москвы и Московской области.

Такому результату предшествовала большая работа: в мае воспитанницы Беляевой Н.Е. под руководством президента федерации софтбола Приморского края Владимира Беляева приняли участие в Первенстве России по этому же возрасту и заняли четвертое место среди 12 команд. В июне команда прошла 12-дневные учебно-тренировочные сборы. В начале июля девушки приняли участие в международном турнире по бейсболу в г. Фукуока (Япония), где заняли первое место во втором дивизионе.

Сейчас сборная по софтболу в составе 18 спортсменок из г. Находка и 3 спортсменок из г. Хабаровска под руководством старшего тренера Натальи Беляевой и тренера Елизаветы Беляевой готовятся к международному турниру по софтболу в г. Майдзуру (Япония).


Федерация софтбола Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   8-08-2017, 10:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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