Hyundai Solaris получил дизель - автоновости

Hyundai Solaris, который на индийском рынке продается под именем Verna, получит в качестве одного из силовых агрегатов 1,6-литровый турбодизель мощностью 128 л.с. В качестве альтернативы ему будет предлагаться бензиновый мотор такого же объема мощностью 123 л.с. Оба двигателя могут оснащаться механической и автоматической трансмиссиями.

Внешне версия для индийского рынка практически не отличается от «нашего» Solaris. У него немного иные радиаторные решетка и графика задних фонарей. Но так как в Индии Hyundai Solaris находится примерно в середине местной «табели о рангах» Hyundai его базовые версии оснащены гораздо богаче, чем у нас.

В качестве опций жители Индии вообще получат возможность заказать вентилируемые передние сиденья, которые недоступны у нас, а даже в базовой версии есть дефлекторы вентиляции перед задними сиденьями. В дорогих комплектациях Hyundai Verna оснащается климат-контролем и современной мультимедийной системой с 7-дюймовым цветным экраном.

