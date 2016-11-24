Mini приступила к разработке машины спецификации TCR
Американская команда LAP Motorsports объявила о начале совместной с Mini USA разработке машины спецификации TCR для 2018 года, передаёт TouringCarTimes.«Мы предоставили все документы в TCR, у нас есть все одобрения от Mini USA», – сказал руководитель команды Луис Перокарпи.Работа над проектом стартовала в январе этого года. На данный момент завершена разработка тормозной системы и коробки передач, но при этом с выбором модели Mini в LAP Motorsports пока не определились.«Изначально мы планировали в качестве модели использовать четырёхдверный хардтоп, но столкнулись с проблемой, поскольку колесная база машины оказалась короче, чем позволяет регламент, – продолжил Перокарпи. – В конце концов у Mini есть и другие модели, такие как Clubman, которые подходят всем техническим требованиям. В любом случае, наша задача в TCR от этого не меняется. Мы хотим построить конкурентоспособную машину, поэтому волноваться не о чем».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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