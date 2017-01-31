Tata отказалась от спортивного автомобиля - автоновости

Компания Tata отказалась от проекта по созданию недорого спортивного купе. Заодно индийцы приняли решение пропустить и участие в автосалоне в Женеве в следующем году

Компания Tata закрыла проект по созданию недорого спортивного купе Racemo, прототип которого показывала в марте этого года на автосалоне в Женеве. Изначально его производство планировалось запустить уже в следующем году, но ситуация на местном рынке потребовала сместить интересы в другую сторону.

Tata, которая сегодня является крупнейшим автопроизводителем в Индии, теряет долю на рынке, причем наиболее заметно это в сегменте легкой коммерческой техники. Кроме того, компания много потеряла на инвестициях в непрофильный бизнес, поэтому вынуждена значительно сократить свои расходы. Так, например, она пропустит следующий автосалон в Женеве. Основные акционеры Tata говорят о том, что компании нечего делать на европейском рынке и, соответственно, тратить деньги на участие в автомобильных выставках в Старом Свете.

По некоторым данным Racemo все же будет выпущен, но крайне ограниченным тиражом примерно в пять экземпляров. Концепт был оснащен 1,2-литровым турбодвигателем мощностью 190 л.с. и имел задний привод. В Tata обещали сделать Racemo одним из самых доступных спорткаров на мировом рынке.