Айртон прижал меня к стене и сказал: «Даже не пытайся!» Хаккинен вспоминает ссору с Сенной
Двукратный чемпион мира Формулы 1 Мика Хаккинен рассказал о том, как в начале карьеры в 1993 году навсегда поругался с напарником по McLaren, легендарным Айртоном Сенной.«Когда я начал гоняться за McLaren, Айртон совсем не уважал меня, – рассказал Хаккинен в интервью UnibetFinland. – Конечно, как напарники мы общались между собой, но было понятно, что он ни во что меня не ставит. Но я воспринимал это нормально. Я был молодым парнем из Мартинлааксо и просто делал свою работу. Ничего больше не оставалось.После того, как в Эшториле я опередил его в квалификации, он подошёл и спросил, как это мне удалось? Я ему ответил: «Эй, да я просто смелее тебя!» Это вывело его из себя. Он очень разозлился и начал рассказывать мне о своей карьере, о том, сколько чемпионатов он выиграл. После этого он прижал меня к стене и сказал: «Даже не пытайся!»В дальнейшем наши отношения так и не наладились. Айртон понял, что я представляю угрозу для него, и он может потерять статус лучшего гонщика в мире, так как появился молодой парень, способный его опередить».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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