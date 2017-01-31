Минфин хочет разрешить страховщикам поднять стоимость ОСАГО - автоновости

Министерство финансов подготовило свои предложения по либерализации рынка ОСАГО. На первом переходном этапе в ведомстве хотят запретить страховщикам увеличить тарифы, их можно будет только снизить, применяя понижающие коэффициенты.

Кроме того, Минфин предлагает отказаться от территориальных коэффициентов и коэффициента мощности автомобиля. В обмен на это страховщики получат возможность введения повышающих коэффициента для злостных нарушителей ПДД, пишет «КоммерсантЪ».

Устанавливать тарифы будет по-прежнему регулятор рынка ОСАГО (Банк России), но страховщики получат возможность, с учетом применения всех коэффициентов, увеличить стоимость базовой ставки в три раза. Кроме того, предлагается ввести понижающие тарифы при установке в машину устройств телематики, которые фиксируют манеру вождения водителя. Правда, в Минфин считают, что ставить такие приборы должны страховщики за свой счет.

Также в Минфине вернулись к предложению введения трех вариантов полиса ОСАГО: стандартного с покрытием в размере 400 тысяч рублей и новых, с расширением до одного и двух миллионов рублей соответственно. При этом, автовладелец будет сам выбирать тот тариф, который захочет, а страховщик не будет вправе навязывать ему какой-либо тариф или предлагать альтернативные варианты.

Страховщики уже раскритиковали предложения Минфина и направили в ведомство свои предложения: так максимальная стоимость полиса ОСАГО, по их мнению, должна вырасти не в три, а в пять раз. Введение разных вариантов «автогражданки» в зависимости от суммы покрытия может привести к росту мошенничества, а устройства телематики водители должны устанавливать за свой счет.

Первое совещание по либерализации тарифов ОСАГО должно пройти на этой неделе в Минфине.

